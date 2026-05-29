В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
По сообщению Воздушных сил ВСУ, в воздушном пространстве Киевской области были крылатые ракеты.
В пятницу, 29 мая, во время объявленной воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.
Об этом сообщают очевидцы.
По сообщению Воздушных сил, в воздушном пространстве Киевщины были крылатые ракеты.
В Киевской ОГА предупредили о комбинированной атаке, которую осуществляет вражеская армия. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
«В области возможна работа ПВО», — говорится в сообщении.
В Киевской ОВА отметили запрет фото- и видеофиксации работы Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.
Напомним, вечером 29 мая российские войска запустили ударные беспилотники и крылатые ракеты, которые постоянно меняют курс, угрожая столице и соседним регионам.