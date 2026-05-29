- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Десятки палаток в метро: напуганные возможными обстрелами киевляне пошли ночевать под землей
В киевском метрополитене горожане обустраивают места для ночлега в укрытии.
В киевском метро люди уже ставят палатки и обустраивают места, чтобы переждать возможную ночную атаку РФ в укрытии.
Об этом сообщают очевидцы и местные паблики.
По состоянию на 23:45 угрозы массированного удара дронами-камикадзе типа «Шахед» или вылета российской стратегической авиации не зафиксированы. Несмотря на отсутствие признаков масштабной воздушной атаки по состоянию на данный момент, граждан просят оставаться бдительными и заботиться о собственной безопасности.
Массированная атака РФ — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.
Ранее военный эксперт Нарожный назвал сроки новой комбинированной атаки РФ после угроз из Москвы.