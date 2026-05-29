ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Десятки палаток в метро: напуганные возможными обстрелами киевляне пошли ночевать под землей

В киевском метрополитене горожане обустраивают места для ночлега в укрытии.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
В Киеве люди обустраивают места для ночевки в метро

В Киеве люди обустраивают места для ночевки в метро / © соцмережі

В киевском метро люди уже ставят палатки и обустраивают места, чтобы переждать возможную ночную атаку РФ в укрытии.

Об этом сообщают очевидцы и местные паблики.

По состоянию на 23:45 угрозы массированного удара дронами-камикадзе типа «Шахед» или вылета российской стратегической авиации не зафиксированы. Несмотря на отсутствие признаков масштабной воздушной атаки по состоянию на данный момент, граждан просят оставаться бдительными и заботиться о собственной безопасности.

Люди в метро в Киеве. Из соцсетей, автор фото: Саша Сабина / © соцмережі

Люди в метро в Киеве. Из соцсетей, автор фото: Саша Сабина / © соцмережі

Массированная атака РФ — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.

Ранее военный эксперт Нарожный назвал сроки новой комбинированной атаки РФ после угроз из Москвы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie