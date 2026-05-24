Минус 35 тысяч гривен из бюджета семьи в год: в Киевсовете озвучили последствия подорожания метро
Возможное повышение стоимости проезда в столичном метрополитене до 30 гривен за одну поездку грозит серьезным финансовым ударом по бюджетам киевлян.
Удорожание проезда в Киевском метрополитене до 30 грн. за одну поездку обернется для среднестатистической столичной семьи из трех человек дополнительными расходами в размере почти 35 тыс. грн. в год.
Такие подсчеты сделал депутат Киевского городского совета от фракции «Слуга народа», глава бюджетной комиссии Андрей Витренко.
Депутат подсчитал, что в среднем семья из 3 человек осуществляет:
2 поездки в день
22 дня в месяц
При тарифе 8 грн они тратят:
1 056 грн/месяц
При тарифе 30 грн:
3 960 грн/месяц
Поэтому дополнительные расходы на семью составляют:
+2 904 грн ежемесячно
+34 848 грн в год
«Для многих семей это: коммунальные услуги, детские кружки, лекарства, часть аренды жилья», — отметил Витренко.
По его мнению, европейский подход к коммунальному транспорту — это не о высоком тарифе. Это новый транспорт, комфорт и большие дотации.
Витренко считает, что перед поднятием стоимости проезда столичные власти обязаны провести аудит «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена» и провести реформу транспортной сети.
Напомним, что в Киеве городские власти планируют с 15 июля повысить стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте (метро, трамвай, троллейбус и автобус) почти в четыре раза — с 8 до 30 гривен.
В Сети подсчитали, что месячный проездной в Киеве, стоимость которого составит 4875 гривен, это дороже, чем проездной в Варшаве и Вене.