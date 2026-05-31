Коли у Києві можуть завершити будівництво метро на Виноградар: відповідь Кличка

Метро / © pexels.com

Реклама

Роботи на будівництві метро на Виноградар у Києві тривають активними темпами. До кінця наступного року його, ймовірно, буде запущено.

Про це в етері «Київ24» повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, повністю запустити лінію метро до цього житлового масиву до кінця 2026 року не вдасться. Водночас він зазначив, що до цього часу частина станцій уже буде перебувати на високому етапі готовності.

Реклама

Кличко підкреслив, що будівельні роботи продовжуються без зупинок, а проєкт залишається одним із пріоритетних для розвитку транспортної інфраструктури Києві.

«До кінця року ми не запустимо метрополітен, але деякі станції будуть добудовані. Інтенсивність робіт йде. І цей важливий проєкт до кінця наступного року плануємо реалізувати», — зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено станцію метро «Лук’янівська» та один із виходів станції «Хрещатик». Фахівці столичного метрополітену оперативно провели відновлювальні роботи, після чого обидві локації повернулися до роботи у штатному режимі. Водночас частину виходів тимчасово залишали закритими для безпеки пасажирів та завершення ремонтних робіт.

Новини партнерів