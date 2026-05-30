Малюки-засновники Києва на Поштовій площі змінили образ до Дня міста: який вигляд вони мають (фото)

Малюки-засновники Києва / © "Київ24"

У столиці підтримали одну з наймиліших міських традицій: знамениті скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі отримали нове святкове вбрання.

З нагоди Дня Києва та свята Святої Трійці фігурки маленьких Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь одягнули в автентичні трипільські костюми. Автором святкового переодягання став творець цього популярного пам’ятника, відомий український скульптор Володимир Журавель, пише «Київ24».

Помилуватися засновниками столиці в унікальних історичних образах кияни та гості міста зможуть протягом цих вихідних — 30 та 31 травня.

Нагадаємо, що регулярна зміна костюмів для бронзових малюків до важливих дат та державних свят вже давно стала візитівкою Поштової площі.

Раніше скульптури приміряли на себе вишиванки, форму ЗСУ, костюми янголят та навіть класичні дощовики, щоразу даруючи позитивні емоції перехожим.

