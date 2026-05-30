"Дані вкрали": українка намагалася в суді заперечити заробітки на OnlyFans, але отримала величезний штраф

OnlyFans / © Associated Press

Реклама

Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Державної податкової служби (ДПС) у Київській області та зобов’язав українку доплатити більше 346 тис. грн податків.

Жінка, як встановила податкова перевірка, заробляла на OnlyFans. Проте в суді вона заявила, що її дані, ймовірно, вкрали і на згаданій платформі вона не заробляла. Відповідне рішення суд ухвалив 15 травня 2026 року. Про це пише OBOZ.UA.

Зазначимо, ДПС отримує дані про доходи, які отримують українці на OnlyFans. Після податківці направляють вимоги українцям: доплатити податки з отриманих доходів.

Реклама

І хоча відповідачка заявила, що не працювала на згаданій платформі, їй все одно надіслали повідомлення про необхідність сплатити податки.

«Відповідачка зазначає, що не створювала облікового запису на платформі OnlyFans та не отримувала доходів від діяльності через зазначену платформу. Також вказує, що її персональні дані могли бути використані третіми особами без її відома та згоди. Крім того, відповідач зазначає, що не відкривала жодних рахунків за кордоном», — йдеться в матеріалах справи.

Суд не розглядав питання правомірності нарахування податку, бо «питання правомірності нарахованих контролюючим органом грошових зобов’язань не охоплюється предметом даного позову». Податкові повідомлення оформили правильно, тож жінку зобов’язали доплатити 346 тис. грн податків в бюджет.

Податки з OnlyFans могли б принести бюджету в 20 разів більше грошей

Якби українські автори контенту на платформі OnlyFans повністю сплачували податки із зароблених коштів, державний бюджет, за підрахунками медіа, лише за 2023 рік міг би отримати близько 953 млн грн ПДФО та військового збору. Фактично ж надійшло лише 48,1 млн грн — майже у 20 разів менше.

Реклама

Основною причиною недоплат називають самеризики кримінального переслідування за виготовлення порнографічного контенту. Через це творці контенту декларують лише близько 5% своїх доходів, отриманих через OnlyFans.

Нинішня редакція 301 ст. КК України — рудимент ще з часів Радянського Союзу, який дозволяє збагачуватися окремим хабарникам. Ще раз наголосимо, що йдеться про легалізацію контенту, який виготовлено виключно за участю повнолітніх та за їхньої свідомої згоди.

Раніше повідомлялось, що компанію OnlyFans визнано найприбутковішою у світі за доходом на одного співробітника.

Новини партнерів