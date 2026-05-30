"Данные украли": украинка пыталась в суде опровергнуть заработки на OnlyFans, но получила огромный штраф

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы (ГНС) в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн. налогов.

Женщина, как установила налоговую проверку, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что ее данные, по всей вероятности, украли и на упомянутой платформе она не зарабатывала. Соответствующее решение суд вынес 15 мая 2026 года. Об этом пишет OBOZ.UA.

Отметим, ГНС получает данные о доходах, получаемых украинцами на OnlyFans. Затем налоговики направляют требования украинцам: доплатить налоги с полученных доходов.

И хотя ответчик заявила, что не работала на упомянутой платформе, ей все равно направили сообщение о необходимости уплатить налоги.

Ответчик отмечает, что не создавала учетную запись на платформе OnlyFans и не получала доходов от деятельности через указанную платформу. Также указывает, что ее персональные данные могли быть использованы третьими лицами без его ведома и согласия. Кроме того, ответчик отмечает, что не открывала никакие счета за границей», — говорится в материалах дела.

Суд не рассматривал вопрос о правомерности начисления налога, так как «вопрос правомерности начисленных контролирующим органом денежных обязательств не охватывается предметом данного иска». Налоговые сообщения оформили правильно, и женщину обязали доплатить 346 тыс. грн налогов в бюджет.

Налоги с OnlyFans могли бы принести бюджету в 20 раз больше денег

Если бы украинские авторы контента на платформе OnlyFans полностью платили налоги с заработанных средств, государственный бюджет, по подсчетам медиа, только за 2023 год мог бы получить около 953 млн грн НДФЛ и военного сбора. Фактически же поступило только 48,1 млн грн — почти в 20 раз меньше.

Основной причиной недоплат называют именно риски уголовного преследования за изготовление порнографического контента. Поэтому создатели контента декларируют лишь около 5% своих доходов, полученных через OnlyFans.

Нынешняя редакция 301 ст. УК Украины — рудимент еще со времен Советского Союза, позволяющий обогащаться отдельным взяточникам. Еще раз подчеркнем, что речь идет о легализации контента, изготовленного исключительно с участием совершеннолетних и сознательного согласия.

Ранее сообщалось, что компания OnlyFans признана самой прибыльной в мире по доходу на одного сотрудника.

