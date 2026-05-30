ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Малыши-основатели Киева на Почтовой площади изменили образ ко Дню города: как они выглядят (фото)

Скульптор Владимир Журавель традиционно переодел фигурки Кия, Щека, Хорива и Лыбидь на Почтовой площади в трипольскую одежду по случаю Дня Киева и праздника Святой Троицы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Малыши-основатели Киева

Малыши-основатели Киева

В столице поддержали одну из самых милых городских традиций: знаменитые скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади получили новый праздничный наряд.

По случаю Дня Киева и праздника Святой Троицы фигурки маленьких Кия, Щека, Хорива и сестры Лыбидь одели в аутентичные трипольские костюмы. Автором праздничного переодевания стал создатель этого популярного памятника, известный украинский скульптор Владимир Журавель, пишет «Киев24».

Полюбоваться основателями столицы в уникальных исторических образах киевляне и гости города смогут в эти выходные — 30 и 31 мая.

Напомним, что регулярная смена костюмов для бронзовых малышей к важным датам и государственным праздникам уже давно стала визитной карточкой Почтовой площади.

Малыши-основатели Киева

Малыши-основатели Киева

Малыши-основатели Киева

Малыши-основатели Киева

Малыши-основатели Киева

Малыши-основатели Киева

Раньше скульптуры примеряли на себя вышиванки, форму ВСУ, костюмы ангелочков и даже классические дождевики, каждый раз даря положительные эмоции прохожим.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie