Малыши-основатели Киева на Почтовой площади изменили образ ко Дню города: как они выглядят (фото)
Скульптор Владимир Журавель традиционно переодел фигурки Кия, Щека, Хорива и Лыбидь на Почтовой площади в трипольскую одежду по случаю Дня Киева и праздника Святой Троицы.
В столице поддержали одну из самых милых городских традиций: знаменитые скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади получили новый праздничный наряд.
По случаю Дня Киева и праздника Святой Троицы фигурки маленьких Кия, Щека, Хорива и сестры Лыбидь одели в аутентичные трипольские костюмы. Автором праздничного переодевания стал создатель этого популярного памятника, известный украинский скульптор Владимир Журавель, пишет «Киев24».
Полюбоваться основателями столицы в уникальных исторических образах киевляне и гости города смогут в эти выходные — 30 и 31 мая.
Напомним, что регулярная смена костюмов для бронзовых малышей к важным датам и государственным праздникам уже давно стала визитной карточкой Почтовой площади.
Раньше скульптуры примеряли на себя вышиванки, форму ВСУ, костюмы ангелочков и даже классические дождевики, каждый раз даря положительные эмоции прохожим.