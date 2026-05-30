Малыши-основатели Киева на Почтовой площади изменили образ ко Дню города: как они выглядят (фото)

Малыши-основатели Киева

В столице поддержали одну из самых милых городских традиций: знаменитые скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади получили новый праздничный наряд.

По случаю Дня Киева и праздника Святой Троицы фигурки маленьких Кия, Щека, Хорива и сестры Лыбидь одели в аутентичные трипольские костюмы. Автором праздничного переодевания стал создатель этого популярного памятника, известный украинский скульптор Владимир Журавель, пишет «Киев24».

Полюбоваться основателями столицы в уникальных исторических образах киевляне и гости города смогут в эти выходные — 30 и 31 мая.

Напомним, что регулярная смена костюмов для бронзовых малышей к важным датам и государственным праздникам уже давно стала визитной карточкой Почтовой площади.

Раньше скульптуры примеряли на себя вышиванки, форму ВСУ, костюмы ангелочков и даже классические дождевики, каждый раз даря положительные эмоции прохожим.

