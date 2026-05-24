У Києві пошкоджено дві станції метро: як вони тепер працюють

Пошкоджені станції столичного метрополітену поступово відновлюють свою роботу.

Богдан Скаврон
Київський метрополітен

Київський метрополітен. Ілюстративне зображення

Внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».

У Київській міській державній адміністрації повідомили, як тепер працюють обидві станції.

Тимчасово зачинений вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик» уже відновив свою роботу.

«Вестибюль №3 станції метро „Хрещатик“, вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні, відновив роботу у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Також відновила роботу станція метро «Лук’янівська», яка працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

При цьому у КМДА наголосили, що вхід/вихід у напрямку торговельного центру «Квадрат» тимчасово зачинений.

Масований ракетний удар по Києву 24 травня

У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста.

Внаслідок атаки російської терористичної армії дві людини загинули.

Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».

Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.

