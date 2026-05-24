- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пошкоджено дві станції метро: як вони тепер працюють
Пошкоджені станції столичного метрополітену поступово відновлюють свою роботу.
Внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».
У Київській міській державній адміністрації повідомили, як тепер працюють обидві станції.
Тимчасово зачинений вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик» уже відновив свою роботу.
«Вестибюль №3 станції метро „Хрещатик“, вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні, відновив роботу у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.
Також відновила роботу станція метро «Лук’янівська», яка працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.
При цьому у КМДА наголосили, що вхід/вихід у напрямку торговельного центру «Квадрат» тимчасово зачинений.
Масований ракетний удар по Києву 24 травня
У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста.
Внаслідок атаки російської терористичної армії дві людини загинули.
Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».
Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.