У Києві пошкоджено дві станції метро: як вони тепер працюють

Київський метрополітен. Ілюстративне зображення

Реклама

Внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».

У Київській міській державній адміністрації повідомили, як тепер працюють обидві станції.

Тимчасово зачинений вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик» уже відновив свою роботу.

Реклама

«Вестибюль №3 станції метро „Хрещатик“, вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні, відновив роботу у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Також відновила роботу станція метро «Лук’янівська», яка працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

При цьому у КМДА наголосили, що вхід/вихід у напрямку торговельного центру «Квадрат» тимчасово зачинений.

Масований ракетний удар по Києву 24 травня

У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста.

Реклама

Внаслідок атаки російської терористичної армії дві людини загинули.

Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».

Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.

Новини партнерів