Мінус 35 тисяч гривень із бюджету родини на рік: у Київраді озвучили наслідки здорожчання метро

Замість ліків та гуртків для дітей: як новий тариф на проїзд у метро змінить витрати середньостатистичної київської родини

Здорожчання проїзду у Київському метрополітені до 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік.

Такі підрахунки зробив депутат Київської міської ради від фракції «Слуга народу», голова бюджетної комісії Андрій Вітренко.

Депутат підрахував, що в середньому родина з 3 людей здійснює:

2 поїздки на день

22 дні на місяць

При тарифі 8 грн вони витрачають:

1 056 грн/місяць

При тарифі 30 грн:

3 960 грн/місяць

Тому додаткові витрати на сім’ю складають:

+2 904 грн щомісяця

+34 848 грн на рік

«Для багатьох сімей це: комунальні послуги, дитячі гуртки, ліки, частина оренди житла», — зазначив Вітренко.

На його думку, європейський підхід до комунального транспорту — це не про високий тариф. Це новий транспорт, комфорт і великі дотації міста.

Вітренко вважає, що перед підняттям вартості проїзду столична влада зобов’язана провести аудит «Київпастрансу» та «Київського метрополітену» і провести реформу транспортної мережі.

Нагадаємо, що у Києві міська влада планує з 15 липня підвищити вартість разової поїздки у комунальному транспорті (метро, трамвай, тролейбус та автобус) майже в чотири рази — з 8 до 30 гривень.

У Мережі підрахували, що місячний проїзний в Києві, вартість якого складе 4875 гривень, — це дорожче, ніж проїзний у Варшаві та Відні.

