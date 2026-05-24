ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Мінус 35 тисяч гривень із бюджету родини на рік: у Київраді озвучили наслідки здорожчання метро

Можливе підвищення вартості проїзду в столичному метрополітені до 30 гривень за одну поїздку загрожує серйозним фінансовим ударом по бюджетах киян.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Замість ліків та гуртків для дітей: як новий тариф на проїзд у метро змінить витрати середньостатистичної київської родини

Замість ліків та гуртків для дітей: як новий тариф на проїзд у метро змінить витрати середньостатистичної київської родини

Здорожчання проїзду у Київському метрополітені до 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік.

Такі підрахунки зробив депутат Київської міської ради від фракції «Слуга народу», голова бюджетної комісії Андрій Вітренко.

Депутат підрахував, що в середньому родина з 3 людей здійснює:

  • 2 поїздки на день

  • 22 дні на місяць

При тарифі 8 грн вони витрачають:

  • 1 056 грн/місяць

При тарифі 30 грн:

  • 3 960 грн/місяць

Тому додаткові витрати на сім’ю складають:

  • +2 904 грн щомісяця

  • +34 848 грн на рік

«Для багатьох сімей це: комунальні послуги, дитячі гуртки, ліки, частина оренди житла», — зазначив Вітренко.

На його думку, європейський підхід до комунального транспорту — це не про високий тариф. Це новий транспорт, комфорт і великі дотації міста.

Вітренко вважає, що перед підняттям вартості проїзду столична влада зобов’язана провести аудит «Київпастрансу» та «Київського метрополітену» і провести реформу транспортної мережі.

Нагадаємо, що у Києві міська влада планує з 15 липня підвищити вартість разової поїздки у комунальному транспорті (метро, трамвай, тролейбус та автобус) майже в чотири рази — з 8 до 30 гривень.

У Мережі підрахували, що місячний проїзний в Києві, вартість якого складе 4875 гривень, — це дорожче, ніж проїзний у Варшаві та Відні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie