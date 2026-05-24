- Київ
- 199
- 1 хв
Мінус 35 тисяч гривень із бюджету родини на рік: у Київраді озвучили наслідки здорожчання метро
Можливе підвищення вартості проїзду в столичному метрополітені до 30 гривень за одну поїздку загрожує серйозним фінансовим ударом по бюджетах киян.
Здорожчання проїзду у Київському метрополітені до 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік.
Такі підрахунки зробив депутат Київської міської ради від фракції «Слуга народу», голова бюджетної комісії Андрій Вітренко.
Депутат підрахував, що в середньому родина з 3 людей здійснює:
2 поїздки на день
22 дні на місяць
При тарифі 8 грн вони витрачають:
1 056 грн/місяць
При тарифі 30 грн:
3 960 грн/місяць
Тому додаткові витрати на сім’ю складають:
+2 904 грн щомісяця
+34 848 грн на рік
«Для багатьох сімей це: комунальні послуги, дитячі гуртки, ліки, частина оренди житла», — зазначив Вітренко.
На його думку, європейський підхід до комунального транспорту — це не про високий тариф. Це новий транспорт, комфорт і великі дотації міста.
Вітренко вважає, що перед підняттям вартості проїзду столична влада зобов’язана провести аудит «Київпастрансу» та «Київського метрополітену» і провести реформу транспортної мережі.
Нагадаємо, що у Києві міська влада планує з 15 липня підвищити вартість разової поїздки у комунальному транспорті (метро, трамвай, тролейбус та автобус) майже в чотири рази — з 8 до 30 гривень.
У Мережі підрахували, що місячний проїзний в Києві, вартість якого складе 4875 гривень, — це дорожче, ніж проїзний у Варшаві та Відні.