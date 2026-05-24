- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве повреждены две станции метро: как они теперь работают
Поврежденные станции столичного метрополитена постепенно восстанавливают свою работу.
В результате ночной атаки российской террористической армии на Киев пострадала станция метро «Лукьяновская», а также выход со станции «Крещатик».
В Киевской городской государственной администрации сообщили, как теперь работают обе станции.
Временно закрытый вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции «Крещатик» уже возобновил свою работу.
«Вестибюль №3 станции метро „Крещатик“, вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни, возобновил работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Также возобновила работу станция метро «Лукьяновская», которая работает на вход и выход в направлении улицы Юрия Ильенко.
При этом в КГГА отметили, что вход/выход в направлении торгового центра «Квадрат» временно закрыт.
Массированный ракетный удар по Киеву 24 мая
В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падение обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города.
В результате атаки российской террористической армии два человека погибли.
В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены гостиницы «Украина» и «Днепр».
Пострадало также здание правительства Украины — взрывной волной там выбило окна.