В Киеве повреждены две станции метро: как они теперь работают

Поврежденные станции столичного метрополитена постепенно восстанавливают свою работу.

Богдан Скаврон
Киевский метрополитен. Иллюстративное изображение

В результате ночной атаки российской террористической армии на Киев пострадала станция метро «Лукьяновская», а также выход со станции «Крещатик».

В Киевской городской государственной администрации сообщили, как теперь работают обе станции.

Временно закрытый вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции «Крещатик» уже возобновил свою работу.

«Вестибюль №3 станции метро „Крещатик“, вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни, возобновил работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Также возобновила работу станция метро «Лукьяновская», которая работает на вход и выход в направлении улицы Юрия Ильенко.

При этом в КГГА отметили, что вход/выход в направлении торгового центра «Квадрат» временно закрыт.

Массированный ракетный удар по Киеву 24 мая

В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падение обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города.

В результате атаки российской террористической армии два человека погибли.

В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены гостиницы «Украина» и «Днепр».

Пострадало также здание правительства Украины — взрывной волной там выбило окна.

