ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
74
Время на прочтение
2 мин

Содержание алкоголя в 12 раз превышало норму: в Киеве водитель Lada протаранил Tesla и Volkswagen и травмировал свою пассажирку (фото)

В результате аварии 40-летняя пассажирка автомобиля Lada получила тяжелые ранения — обломок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Полицейские задержали пьяного водителя Lada

Полицейские задержали пьяного водителя Lada / © Полиция Киева

В Киеве водитель Lada сел за подвыпивший руль, устроил тройное ДТП и травмировал свою пассажирку. Содержание алкоголя в крови горе водителя более чем в 12 раз превышало норму.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала фото.

Событие произошло на днях на Берестейском проспекте в Святошинском районе столицы.

Установлено, что во время заезда на путепровод 46-летний водитель легкового автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с электромобилем Tesla, который двигался впереди в той же полосе. От удара водитель Tesla потеряла управление и столкнулась с ехавшим впереди автомобилем Volkswagen.

В результате аварии 40-летняя пассажирка автомобиля Lada получила тяжелые ранения — обломок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

В Киеве по вине пьяного водителя произошло тройное ДТП / © Полиция Киева

Во время проверки стражи порядка установили, что виновник аварии находился в состоянии опьянения — прибор «Драгер» показал 2,48 промилле. Заметим, что этот показатель превысил установленную норму в 12,4 раза.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

Следователи по расследованию ДТП главка полиции Киева задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

Теперь горе-водителю грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, возле Одессы в результате ДТП вспыхнуло три автомобиля.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie