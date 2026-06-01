Содержание алкоголя в 12 раз превышало норму: в Киеве водитель Lada протаранил Tesla и Volkswagen и травмировал свою пассажирку (фото)
В Киеве водитель Lada сел за подвыпивший руль, устроил тройное ДТП и травмировал свою пассажирку. Содержание алкоголя в крови горе водителя более чем в 12 раз превышало норму.
Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала фото.
Событие произошло на днях на Берестейском проспекте в Святошинском районе столицы.
Установлено, что во время заезда на путепровод 46-летний водитель легкового автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с электромобилем Tesla, который двигался впереди в той же полосе. От удара водитель Tesla потеряла управление и столкнулась с ехавшим впереди автомобилем Volkswagen.
В результате аварии 40-летняя пассажирка автомобиля Lada получила тяжелые ранения — обломок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.
Во время проверки стражи порядка установили, что виновник аварии находился в состоянии опьянения — прибор «Драгер» показал 2,48 промилле. Заметим, что этот показатель превысил установленную норму в 12,4 раза.
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).
Следователи по расследованию ДТП главка полиции Киева задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим.
Теперь горе-водителю грозит до восьми лет за решеткой.
