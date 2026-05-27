Пистолет с резиновыми пулями, из которого мужчина открыл стрельбу в Киеве / © Полиция Киева

Дополнено новыми материалами

В Днепровском районе Киева пьяный мужчина открыл огонь из пистолета посреди двора многоэтажек. Напуганные жители срочно вызвали полицию, которая уже задержала злоумышленника.

Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию обратились жители многоэтажного дома, которые сообщили о звуках выстрелов на улице Гната Хоткевича. На вызов оперативно прибыли следственно-оперативная группа Днепровского райуправления полиции и патрульные.

Как установили правоохранители, ночью пьяный 39-летний мужчина проводил время на улице вместе с друзьями. Возле жилого дома он решил продемонстрировать оружие товарищам — достал пистолет и дважды выстрелил в воздух. Действия нарушителя напугали жителей окрестных домов.

Полицейские задержали мужчину и изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, которое направили на проведение экспертизы.

Дознаватели объявили задержанному подозрение в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью. За это мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в мае в Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта со знакомыми дважды выстрелил в доме, после чего закрылся в собственном жилье. После переговоров с правоохранителями и спецназовцами злоумышленника задержали.

