Пістолет із гумовими кулями, з якого чоловік відкрив стрілянину в Києві / © Поліція Києва

У Дніпровському районі Києва п’яний чоловік відкрив вогонь з пістолета посеред двору багатоповерхівок. Налякані мешканці терміново викликали поліцію, яка вже затримала зловмисника.

Про це повідомила поліція Києва.

До поліції звернулися мешканці багатоповерхового будинку, які повідомили про звуки пострілів на вулиці Гната Хоткевича. На виклик оперативно прибули слідчо-оперативна група Дніпровського райуправління поліції та патрульні.

Як встановили правоохоронці, уночі п’яний 39-річний чоловік проводив час на вулиці разом із друзями. Біля житлового будинку він вирішив продемонструвати зброю товаришам — дістав пістолет і двічі вистрілив у повітря. Дії порушника налякали мешканців навколишніх будинків.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, який направили на проведення експертизи.

Дізнавачі оголосили затриманому підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю. За це чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.

