Київ
330
2 хв

У Києві чоловік намагався зґвалтувати жінку, коли та хотіла купити води

Підозрюваного, який перебуває на обліку в психіатра, перевіряють експерти.

Дар'я Щербак
Нападник / © Київська міська прокуратура

У Києві 38-річний чоловік намагався зґвалтувати 53-річну жінку, яка ввечері пішла по воду на Лісовому масиві.Йому повідомили про підозру.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Ввечері жінка йшла до бювету. До неї підійшов 38-річний чоловік, який спершу запропонував знайомство та інтимні стосунки. Після відмови він почав її переслідувати.

Наздогнавши, чоловік повалив жінку на лавку, намагався зняти з себе штани та роздягнути її. Однак жінка чинила активний опір і змогла втекти.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нападником виявився киянин, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

Дніпровський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у виді поміщення до медичного закладу, де експерти встановлять, чи є чоловік осудним.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. За замах на злочин покарання пом’якшується.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва поліція затримала 39-річного чоловіка, який влаштував стрілянину посеред двору житлового будинку. За даними правоохоронців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та двічі вистрілив у повітря з пістолета під час відпочинку з друзями.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і повідомили чоловікові про підозру в хуліганстві. За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Також, у Бучі на Київщині загинув 11-річний хлопчик після падіння з баштового крана на території будівництва. За даними поліції, двоє підлітків проникли на будмайданчик, після чого дитина залізла на кран і впала з висоти.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії.

