У Києві чоловік намагався зґвалтувати жінку, коли та хотіла купити води

Нападник / © Київська міська прокуратура

У Києві 38-річний чоловік намагався зґвалтувати 53-річну жінку, яка ввечері пішла по воду на Лісовому масиві.Йому повідомили про підозру.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Ввечері жінка йшла до бювету. До неї підійшов 38-річний чоловік, який спершу запропонував знайомство та інтимні стосунки. Після відмови він почав її переслідувати.

Наздогнавши, чоловік повалив жінку на лавку, намагався зняти з себе штани та роздягнути її. Однак жінка чинила активний опір і змогла втекти.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нападником виявився киянин, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

Дніпровський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у виді поміщення до медичного закладу, де експерти встановлять, чи є чоловік осудним.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. За замах на злочин покарання пом’якшується.

