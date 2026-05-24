Обікрав квартири, поки люди були в укритті: що відомо про зухвалий злочин
У Києві затримали мародера, який обкрадав пошкоджені обстрілом квартири на Подолі.
На Подолі у Києві поліція затримала 29-річного чоловіка. Він заходив у квартири, пошкоджені після нічного обстрілу, та крав речі мешканців.
Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.
За даними слідства, інцидент стався у провулку Хорива, який постраждав під час чергової повітряної атаки РФ. Чоловік оперативно зорієнтувався на місці руйнувань та почав заходити у залишені квартири.
«До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку», — запевнили у поліції.
Виявилося, що 29-річного затриманого вже шукали за крадіжку в іншій області. Поліція заарештувала його на місці. За фактом злочину, вчиненого в умовах воєнного стану, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Фігуранту загрожує тривалий термін ув’язнення.
«Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають», — зазначили у поліції.
Згодом український громадський активіст Ярослав Ємельяненко повідомив, що йому вдалося впіймати мародера у Києві.
«Ракета, що влучила в музей Чорнобиль, ударною хвилею повибивала всі вікна та двері в сусідньому житловому будинку. З під’їзда чутно жіночий крик. Заходжу — жінка намагається відібрати у чоловіка сумки та зняти з нього свій одяг. Виявляється — після прильоту вона евакуювала з квартири хвору родичку в укриття. І поки ходила — в її квартиру без дверей влізло це чмо», — повідомив Ярослав
Також додав, що вдалося повернути жінці речі, а самого крадія за шкварки він притяг до правоохоронців, які й одягли на нього кайданки.
За словами Ярослава Ємельяненка, ця історія має цікаві деталі. Спочатку чоловіка затримали на Подолі о пів на п’яту ранку через те, що він грав на гітарі. Тоді ж з’ясувалося, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ). Проте коли російська ракета поцілила по кварталу, зачепивши й будівлю поліції, чоловік скористався панікою та втік із-під варти, після чого одразу пішов грабувати пошкоджені будинки.
«Серед вкраденого — вино та сир з холодильника, одяг жінки та мобільні телефони її померлих родичів. На нього написана заява про вже серйозній статті, вже не відпустять», — запевнив чоловік.
Масована атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.
У столиці вже двоє загиблих і 77 постраждалих, серед них — двоє дітей. На Київщині кількість загиблих зросла до двох.
Також у соцмережах поширюють відео моменту влучання російського безпілотника у підйомний кран у Києві.