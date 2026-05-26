Загорнув у ковдру і прикопав на ділянці: під Білою Церквою чоловік зізнався у вбивстві співмешканки (фото)

Місце скоєння злочину / © Поліція Київської області

Реклама

На Київщині фігурант забив свою цивільну дружину під час сварки, після чого намагався приховати сліди злочину. Тепер підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Жахливий інцидент стався під час спільного відпочинку. Між 42-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою спалахнув конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння (експертиза згодом виявила в його організмі 0,91 проміле алкоголю), чоловік в одній із кімнат будинку влаштував жорстоку розправу — він завдав жінці численних ударів кулаками по голові та обличчю. Після побиття зловмисник просто ліг спати.

Реклама

Жив у будинку, біля якого закопав жертву

Прокинувшись уранці, чоловік виявив, що його співмешканка померла. Замість того, щоб викликати швидку чи правоохоронців, він вирішив позбутися тіла: загорнув загиблу в ковдру, виніс на подвір’я та закопав на присадибній ділянці.

Після цього зловмисник ще кілька днів спокійно продовжував жити в будинку, на території якого прикопав тіло жінки. Проте згодом нерви фігуранта не витримали, і він самостійно зателефонував на спецлінію «102» та зізнався у скоєному.

Що загрожує вбивці

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції. Спеціалісти-криміналісти зафіксували всі сліди злочину та ексгумували тіло жінки.

На Київщині чоловік убив співмешканку через ревнощі / © Поліція Київської області

На Київщині чоловік убив співмешканку через ревнощі / © Поліція Київської області

На Київщині чоловік убив співмешканку через ревнощі / © Поліція Київської області

Правоохоронці затримали зловмисника в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Реклама

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть 53-річну мешканку Бережан, яка з ревнощів, за твердженням поліції, підпалила 37-річну суперницю і 42-річного чоловіка. Через її дії жінка загинула, а чоловік отримав серйозні опіки, але вижив.

Новини партнерів