Побиття ветерана на протезах працівниками ТЦК в Києві: у ЗСУ відповіли, що буде з нападниками

Шеврон / © Володимир Зеленський

Реклама

В Мережі поширюється інформація про інцидент, що стався за участі ветерана війни та представників ТЦК та СП Шевченківського району міста Києва.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сухопутних військ України.

Що сталося

Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація.

Реклама

«Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана», — заявили в командуванні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК та СП. За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України.

Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.

«Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах», — повідомили в Сухопутних військах.

Реклама

Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному зв’язку з постраждалим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана.

«Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни — абсолютний пріоритет для Збройних Сил України», — наголосили в командуванні.

Побиття ветерану війни в Києві — останні новини

Нагадаємо, у столиці в Шевченківському районі представники групи оповіщення побили чинного військового з інвалідністю І групи Артема Мороза, змусивши його дружину під погрозами видалити запис нападу.

До слова, Київському міському ТЦК підтвердили факт конфлікту із застосуванням фізичної сили та заявили про службове розслідування.

Реклама

У відомстві повідомили, що учасників інциденту та їхнє керівництво планують притягнути до дисциплінарної відповідальності, а результати перевірки передадуть правоохоронцям для правової оцінки.

Новини партнерів