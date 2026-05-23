У Києві пролунали вибухи під час атаки дронів: у столиці оголосили тривогу
У ніч проти 23 травня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У соцмережах повідомляли про вибухи у столиці, попередньо працювала ППО.
КМВА закликала мешканців столиці негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення тривоги. Також у владі нагадали, що у разі проблем із доступом до сховищ можна звертатися через бот KyivShelterBot.
За попередніми даними, у Києві працювали сили ППО по ворожих дронах. Офіційної інформації про наслідки чи постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що у Полтаві після атаки дронів спалахнула пожежа та пошкоджено будівлі