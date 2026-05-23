У Києві пролунали вибухи під час атаки дронів: у столиці оголосили тривогу

Дрон / © ТСН.ua

У Києві вночі 23 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У Повітряних силах повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку столиці, а місцеві соцмережі та ЗМІ писали про звуки вибухів у місті.

КМВА закликала мешканців столиці негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення тривоги. Також у владі нагадали, що у разі проблем із доступом до сховищ можна звертатися через бот KyivShelterBot.

За попередніми даними, у Києві працювали сили ППО по ворожих дронах. Офіційної інформації про наслідки чи постраждалих наразі немає.

