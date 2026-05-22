Дорожче, ніж у Відні та Варшаві: у скільки киянам стане новий проїзний

Здорожчання проїзду в Києві

У КМДА пояснили, з чого складається новий тариф на проїзд у комунальному транспорті Києва. Він нібито розрахований на основі фактичних витрат підприємств у 2025 році. Там закладені показники на електроенергію, пальне, ремонт транспорту та оплату праці працівників.

Про це йдеться у дописі КМДА у Telegram.

У КМДА зазначають, що за останній час витрати суттєво зросли: у метро витрати на зарплати зросли на 61,7%, а на електроенергію — на 66,9%; у «Київпастрансі» витрати на пальне збільшилися на 74,8%, а на ремонт і обслуговування — на 63,3%. Водночас обсяги перевезень комунального транспорту знизилися приблизно на 42% у порівнянні з 2018 роком.

У ГО «Пасажири Києва» в ефірі Вечір.LIVE наголосили, що місячний проїзний в Києві, вартість якого складе 4875 гривень у Києві, — це дорожче, ніж проїзний у Варшаві та Відні, ця сума лише трохи не дотягує до рівня Лондона та Амстердама.

У новий тариф на проїзд у комунальному транспорті закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників / © КМДА

Нагадаємо, у Києві здорожчає проїзд у громадському транспорті до 30 гивень. Про плани щодо перегляду тарифів заявив мер Києва, а профільні департаменти мають підготувати розрахунки нових тарифів на основі економічного обґрунтування. Тож вже найближчим часом слід очікувати нових тарифів на проїзд у метро та наземному транспорті.

