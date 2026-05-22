ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Дорожче, ніж у Відні та Варшаві: у скільки киянам стане новий проїзний

У КМДА офіційно пояснили новий тариф на проїзд зростанням витрат на 70% та падінням пасажиропотоку.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Здорожчання проїзду в Києві

Здорожчання проїзду в Києві

У КМДА пояснили, з чого складається новий тариф на проїзд у комунальному транспорті Києва. Він нібито розрахований на основі фактичних витрат підприємств у 2025 році. Там закладені показники на електроенергію, пальне, ремонт транспорту та оплату праці працівників.

Про це йдеться у дописі КМДА у Telegram.

У КМДА зазначають, що за останній час витрати суттєво зросли: у метро витрати на зарплати зросли на 61,7%, а на електроенергію — на 66,9%; у «Київпастрансі» витрати на пальне збільшилися на 74,8%, а на ремонт і обслуговування — на 63,3%. Водночас обсяги перевезень комунального транспорту знизилися приблизно на 42% у порівнянні з 2018 роком.

У ГО «Пасажири Києва» в ефірі Вечір.LIVE наголосили, що місячний проїзний в Києві, вартість якого складе 4875 гривень у Києві, — це дорожче, ніж проїзний у Варшаві та Відні, ця сума лише трохи не дотягує до рівня Лондона та Амстердама.

У новий тариф на проїзд у комунальному транспорті закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників / © КМДА

У новий тариф на проїзд у комунальному транспорті закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників / © КМДА

Нагадаємо, у Києві здорожчає проїзд у громадському транспорті до 30 гивень. Про плани щодо перегляду тарифів заявив мер Києва, а профільні департаменти мають підготувати розрахунки нових тарифів на основі економічного обґрунтування. Тож вже найближчим часом слід очікувати нових тарифів на проїзд у метро та наземному транспорті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie