В Киеве раздались взрывы во время атаки дронов: в столице объявили тревогу

В Киеве ночью 23 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В Воздушных силах сообщали о движении вражеских БПЛА в направлении столицы, а местные соцсети и СМИ писали о звуках взрывов в городе.

КМВА призвала жителей столицы немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до тревоги. Также во власти напомнили, что в случае проблем с доступом в хранилища можно обращаться через бот KyivShelterBot.

По предварительным данным, в Киеве работали силы ПВО по вражеским дронам. Официальной информации о последствиях или пострадавших пока нет.

