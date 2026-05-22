У Києві різко зіпсується погода: коли очікувати гроз, граду та шквалів
У Києві та області до кінця дня оголосили штормове попередження. Очікуються грози та шквали.
У найближчу годину і до кінця дня 22 травня в Києві та області очікуються грози, місцями град і пориви вітру до 15–20 м/с.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода у Києві 22 травня — попередження синоптиків
Синоптики попереджають, що прогнозовані грози, град та шквали можуть призвести до порушень у кількох сферах життєдіяльності регіону.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили синоптики.
Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці під час негоди.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 22 травня нестійку погоду із короткочасними грозовими дощами. Температура повітря вдень прогріється до позначки +28 градусів.
Незважаючи на вологу та нестійку атмосферу, в регіоні буде досить спекотно. Вночі стовпчики термометрів по області покажуть +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів.