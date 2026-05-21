На Київ та область суне потужний удар стихії: готуйтесь до відключень світла
Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки для Києва та області.
На Київ та область 21 травня насувається негода з грозами, градом та шквальним вітром. Через загрозу аварій в енергосистемі жителів регіону вже попередили про можливі обмеження електропостачання.
Про це повідомили Укргідрометцентр та столичні телеграм-канали.
На Київщині в четвер очікується хмарна погода з проясненнями. У деяких районах пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер північно-східного напрямку, швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря по області становитиме +23…+28°, у столиці — +23…+25°.
У ніч на 21 травня Укргідрометцентр оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області. Синоптики повідомляли про грози, а подекуди — град і шквали вітру 15 — 20 м/с. Було оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.
Синоптики також попередили, що через негоду можливі ускладнення в роботі енергетичних підприємств.
Як повідомляє телеграм-канал «Правий Берег Київ», ДТЕК застеріг мешканців Київщини про ймовірні перебої з електропостачанням через негоду. Жителям радять заздалегідь зарядити техніку та підготувати павербанки.
Нагадаємо, 21 травня в Україні очікується різка зміна погоди: більшість областей накриє потужний грозовий фронт із локальними зливами, градом та шквалами 15 — 22 м/с. Через це у багатьох регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки. Сухо буде лише на північному сході (Сумщина, Харківщина, Луганщина). Загалом у країні буде тепло: вдень +21…+28 °C, на сході до +31 °C. Свіжіше буде лише на заході, де вдень очікується +18…+23 °C. Погоду зумовлюватиме зона низького тиску, яка принесе класичну літню нестабільність атмосфери з активізацією гроз у денні години.