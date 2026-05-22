До киян звернулись з терміновим попередженням: коли столицю накриє небезпечна стихія
У п’ятницю, 22 травня, у Києві та Київській області очікується різке погіршення погодних умов.
У п’ятницю, 22 травня, у Києві та на Київщині очікується по-літньому спекотна погода, проте мешканців попереджають про різке погіршення умов через раптові потужні зливи та грози.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 22 травня нестійку погоду із короткочасними грозовими дощами. Температура повітря вдень прогріється до позначки +28 градусів.
«Памʼятайте, що такий ніби невеликий дощик за лічені хвилини може перейти у сильну зливу!» — наголошує Діденко.
Водночас в Українському гідрометцентрі попереджають, що на Київщині та у Києві очікується зміна погодних умов, яка супроводжуватиметься оголошенням першого (жовтого) рівня небезпечності.
У п’ятницю, 22 травня, у Києві та навколишніх районах утримається хмарна погода з короткочасними проясненнями. Якщо ніч мине спокійно і без опадів, то вже вдень знову пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме північний, помірний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Незважаючи на вологу та нестійку атмосферу, в регіоні буде досить спекотно. Вночі стовпчики термометрів по області покажуть +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів. У самому Києві ніч буде трохи теплішою — в межах +15…+17 градусів, а в розпал дня очікується сильна спека від +28 до +30 градусів.
Зважаючи на раптові зливи, грози та шквали, мешканців попереджають про можливі збої в роботі комунальних служб, енергетичних та будівельних компаній, а також про ймовірні ускладнення дорожнього руху.
За даними погодного порталу Sinoptik, день та вечір у Києві очікуються похмурими. Удень йтиме дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ.
Температура повітря коливатиметься від +19 градусів тепла вночі до + 28 градусів тепла вдень.
