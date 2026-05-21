ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Буря повалила дерева, тисячі людей залишились без світла: негода наробила біди на Київщині

На Київщині через нічну негоду знеструмлено понад 18 тисяч домівок.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Негода

Негода / © Pixabay

У Київській області внаслідок нічної негоди станом на 08:00 без світла залишаються понад 18 тисяч родин.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Наслідки негоди на Київщині — що відомо

Повідомляється, що причиною масових відключень став сильний вітер, який спричинив падіння дерев та гілок, що призвело до обривів ліній електропередач.

За даними ОВА, найбільше руйнувань зафіксовано у трьох районах області:

  • Вишгородському,

  • Бучанському,

  • Бориспільському.

Наразі аварійні бригади «ДТЕК Київські регіональні електромережі» переведені на посилений режим роботи. Фахівці ліквідовують наслідки шторму та відновлюють подачу світла в оселі мешканців.

«Енергетики закликають жителів Київщини дотримуватися правил безпеки: не наближатися до обірваних проводів, пошкоджених електроопор та інших енергооб’єктів», — зауважили в ОВА.

Негода на Київщині — останні новини

Нагадаємо, на Київ та область 21 травня насувається негода з грозами, градом та шквальним вітром. Через загрозу аварій в енергосистемі жителів регіону вже попередили про можливі обмеження електропостачання.

Раніше ми писали, що у Києві 19 травня під час вечірньої негоди зафіксували потужний удар блискавки одразу в кількох місцях.

До слова, 21 травня в Україні очікується різка зміна погоди: більшість областей накриє потужний грозовий фронт із локальними зливами, градом та шквалами 15–22 м/с.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie