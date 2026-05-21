Буря повалила дерева, тисячі людей залишились без світла: негода наробила біди на Київщині
У Київській області внаслідок нічної негоди станом на 08:00 без світла залишаються понад 18 тисяч родин.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).
Наслідки негоди на Київщині — що відомо
Повідомляється, що причиною масових відключень став сильний вітер, який спричинив падіння дерев та гілок, що призвело до обривів ліній електропередач.
За даними ОВА, найбільше руйнувань зафіксовано у трьох районах області:
Вишгородському,
Бучанському,
Бориспільському.
Наразі аварійні бригади «ДТЕК Київські регіональні електромережі» переведені на посилений режим роботи. Фахівці ліквідовують наслідки шторму та відновлюють подачу світла в оселі мешканців.
«Енергетики закликають жителів Київщини дотримуватися правил безпеки: не наближатися до обірваних проводів, пошкоджених електроопор та інших енергооб’єктів», — зауважили в ОВА.
Негода на Київщині — останні новини
Нагадаємо, на Київ та область 21 травня насувається негода з грозами, градом та шквальним вітром. Через загрозу аварій в енергосистемі жителів регіону вже попередили про можливі обмеження електропостачання.
Раніше ми писали, що у Києві 19 травня під час вечірньої негоди зафіксували потужний удар блискавки одразу в кількох місцях.
До слова, 21 травня в Україні очікується різка зміна погоди: більшість областей накриє потужний грозовий фронт із локальними зливами, градом та шквалами 15–22 м/с.