У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу: яка загроза

У Києві та кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, які наразі тримають курс на столицю та Бровари. Також російські дрони зафіксовано безпосередньо над Дніпром.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, атака безпілотників розвивалася з кількох напрямків:

О 15:56 першу групу БпЛА зафіксували курсом на Дніпро та Кам’янське.

О 16:26 Повітряні сили підтвердили, що ворожі безпілотники вже перебувають у повітряному просторі над Дніпром.

О 16:27 окремий безпілотник було виявлено на Чернігівщині в районі міста Прилуки.

Рух у напрямку столиці

Згодом зафіксований на Чернігівщині дрон змінив траєкторію та полетів у бік Київської області.

О 16:46 військові повідомили про його рух у напрямку Броварів. Уже за п’ять хвилин, о 16:51, безпілотник тримав курс на Велику Димерку, а о 16:57 Повітряні сили попередили про безпосередню загрозу для Броварів.

Через це у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Жителям наполегливо рекомендують залишатися в укриттях до сигналу відбою.

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги станом на 17:00

