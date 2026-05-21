Київ
До Києва суне спека, проте з одним "але": коли столицю накриє шквал негоди — синоптики

У четвер, 21 травня, мешканців столиці та Київської області чекає справжнє літнє тепло, проте без опадів день не мине.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 21 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 21 травня / © УНІАН

У четвер, 21 травня, в Києві та області очікується тепла, але хмарна погода з короткочасними дощами та можливими грозами протягом доби.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у столиці пройдуть короткочасні дощі подекуди із грозами. Температура повітря прогріється до +26 градусів вище нуля.

«У Києві вишиванки завтра можна одягати різні, все одно буде гарно і під дощем, і під сонцем) у столиці — короткочасні дощі, грози, вдень до +26 градусів. Краще з коротшим рукавом або з тонкого полотна», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 21 травня хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть до +25…+27 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, ясним небо у Києві буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Як зазначають синоптики, уночі ймовірні дощі, проте ранок та решта дня мине без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +27 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 21 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 травня.

