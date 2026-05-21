У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки: очікуються грози, град і шквали

Град

Реклама

У столиці та на території Київської області оголосили І рівень небезпечності — жовтий — через погіршення погодних умов.

Синоптики попереджають, що вночі 21 травня регіон накриють грози. В окремих районах також прогнозують град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних та транспортних служб.

Реклама

Жителів Києва та області закликають бути обережними під час негоди, не залишати автомобілі під деревами та лініями електропередач, а також за можливості обмежити перебування на вулиці під час грози.

Раніше експерти розповіли, як найсильніший за 150 років Ель-Ніньйо змінить погоду.

Новини партнерів