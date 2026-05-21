В Киев идет жара, однако с одним "но": когда столицу накроет шквал непогоды - синоптики

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области 21 мая

В четверг, 21 мая, в Киеве и области ожидается теплая, но облачная погода с кратковременными дождями и возможными грозами в течение суток.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице пройдут кратковременные дожди местами с грозами. Температура воздуха прогреется до +26 градусов выше нуля.

«В Киеве вышиванки завтра можно одевать разные, все равно будет красиво и под дождем, и под солнцем) в столице — кратковременные дожди, грозы, днем до +26 градусов. Лучше с коротким рукавом или из тонкого полотна», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют на Киевщине 21 мая облачную погоду с кратковременными прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов выше нуля, днем столбики термометров покажут до +25…+27 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, ясным небо в Киеве будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Как отмечают синоптики, ночью вероятны дожди, однако утро и остаток дня пройдет без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +16 градусов тепла ночью до +27 градусов тепла днем.

