Секс-скандал навколо ректора Бугрова в університеті ім. Шевченка: у КНУ почали перевірку

Ексректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров / © КНУ імені Тараса Шевченка

У КНУ імені Тараса Шевченка офіційно стартувала внутрішня перевірка через гучний секс-скандал за ймовірною участю ексректора Володимира Бугрова. Спеціальна комісія вже провела перше засідання та створила пошту для збору скарг від студентів і викладачів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу вищою освіти.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулося перше засідання спеціальної комісії, під час якого її учасники окреслили основні напрями роботи та надіслали відповідні запити до структурних підрозділів вишу.

Для збору інформації про можливі порушення прав студентів, викладачів і працівників у КНУ створили окрему електронну пошту. Надсилати звернення можна на адресу iac@knu.ua.

«Комісія окремо наголошує, що повне, своєчасне та достовірне надання інформації є необхідною умовою об’єктивного з’ясування обставин. Ненадання, приховування, зміна, знищення або спотворення документів, матеріалів чи відомостей, які можуть мати значення для перевірки, підлягатимуть окремій оцінці відповідно до законодавства», — йдеться у заяві адміністрації.

Університет запевнив, що зацікавлений у всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин, захисті прав учасників освітнього процесу, відновленні довіри всередині університетської спільноти та належному реагуванні у разі підтвердження порушень.

Секс-скандал з Бугровим і мітинг під КНУ — що відомо

Нагадаємо, у квітні стінами головного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка кілька сотень студентів вийшли на мітинг проти Бугрова з вимогами його відсторонення та публічних пояснень. Протести спровокували публікація матеріалів, де схожий на ректора чоловік зафільмований в аудиторії університету, а також звинувачення в інтимному листуванні зі студентками. Студентський парламент виявив у вказаному приміщенні дорослі іграшки з відео, проте відповіді від адміністрації не отримав.

Сам Бугров заперечував усі звинувачення, називаючи відео анонімним вкидом, знайдені речі — провокацією, а протести — інспірованою опонентами інформаційною атакою для тиску перед виборами очільника вишу.

29 квітня Бугрова звільнили з посади ректора, але не через скандал, а у зв’язку із завершенням п’ятирічного контракту. Однак він підтвердив намір знову балотуватися на цю посаду на майбутніх виборах.

