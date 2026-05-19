У Києві блискавка вдарила одразу у кількох районах під час негоди (відео)

Фото ілюстративне / © unsplash.com

У Києві 19 травня під час вечірньої негоди зафіксували потужний удар блискавки одразу у кількох місцях.

Кияни публікують у соцмережах кадри, на яких видно яскраві спалахи над столицею.

За словами очевидців, блискавка одночасно вдарила щонайменше у 4 точках міста. Через сильну грозу киян закликають залишатися у приміщеннях та не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Дата публікації 22:02, 19.05.26

Що відомо про негоду в Києві 19 травня — попередження влади

Раніше Укргідрометцентр попереджав про погіршення погодних умов у столиці та області. У найближчі години й до кінця доби 19 травня в регіоні прогнозують грози, місцями град і шквали вітру.

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики зазначають, що короткочасні дощі та грози збережуться і протягом наступного дня.

