- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві блискавка вдарила одразу у кількох районах під час негоди (відео)
Потужні блискавки над Києвом потрапили на відео. У столиці прогнозують грози, шквали та можливий град.
У Києві 19 травня під час вечірньої негоди зафіксували потужний удар блискавки одразу у кількох місцях.
Кияни публікують у соцмережах кадри, на яких видно яскраві спалахи над столицею.
За словами очевидців, блискавка одночасно вдарила щонайменше у 4 точках міста. Через сильну грозу киян закликають залишатися у приміщеннях та не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Що відомо про негоду в Києві 19 травня — попередження влади
Раніше Укргідрометцентр попереджав про погіршення погодних умов у столиці та області. У найближчі години й до кінця доби 19 травня в регіоні прогнозують грози, місцями град і шквали вітру.
У Києві та області оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Синоптики зазначають, що короткочасні дощі та грози збережуться і протягом наступного дня.