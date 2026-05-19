У Києві та областях лунає повітряна тривога — що летить
Мешканців закликали негайно вирушити до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
У Києві ввечері 19 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про небезпеку повідомили у Повітряних силах та КМДА.
Жителів столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного сигналу про відбій тривоги.
«Існує загроза застосування балістичних ракет», — попередили у повідомленні.
Міська влада нагадує, що під час повітряної тривоги важливо не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки.
Тим часом Полтавщина перебувала під загрозою БпЛА. Ворожі дрони летіли на Миргород, повідомили у Повітряних силах України.
Нагадаємо, вдень 19 травня по всій Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
А в ніч проти 19 травня Росія атакувала Харків та передмістя ударними дронами. У Новобаварському районі міста були пошкоджені житлові будинки та виникла масштабна пожежа, постраждали люди.