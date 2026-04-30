У Києві оголошено повітряну тривогу: яка загроза
Сигнал повітряної тривоги пролунав одразу після відбої попередньої загрози.
У Києві вдень 30 квітня оголошено повітряну тривогу. Є загроза ударних БпЛА.
Про це інформують моніторингові канали.
Через ризик застосування РФ ударних дронів мешканців столиці закликають перебувати в укриттях.
Станом на 16:12 пролунав відбій повітряної тривоги. Вона тривала 14 хвилин.
Очікуємо на деталі.
Нагадаємо, цього дня у Києві та по всій Україні вже оголошувалася повітряна тривога. Усе через зліт винищувачів МіГ-31К. Як відомо, вони є носіями гіперзвукових ракет типу «Кинджал», що здатні досягати будь-якого куточка України.
