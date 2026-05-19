В Киеве и областях звучит воздушная тревога — что летит
Жителей призвали немедленно отправиться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.
В Киеве вечером 19 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об опасности сообщили в воздушных силах и КГГА.
Жители столицы призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального сигнала об отбое тревоги.
«Существует угроза применения баллистических ракет», — предупредили в сообщении.
Городские власти напоминают, что во время воздушной тревоги важно не игнорировать сигналы опасности и соблюдать правила безопасности.
Тем временем Полтавщина находилась под угрозой БПЛА. Вражеские дроны летели на Миргород, сообщили в воздушных силах Украины.
Напомним, днем 19 мая по всей Украине звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
А в ночь на 19 мая Россия атаковала Харьков и пригород ударными дронами. В Новобаварском районе города были повреждены жилые дома и возник масштабный пожар, пострадали люди.