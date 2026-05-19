Киев
В Киеве и областях звучит воздушная тревога — что летит

Жителей призвали немедленно отправиться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве вечером 19 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об опасности сообщили в воздушных силах и КГГА.

Жители столицы призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального сигнала об отбое тревоги.

«Существует угроза применения баллистических ракет», — предупредили в сообщении.

Городские власти напоминают, что во время воздушной тревоги важно не игнорировать сигналы опасности и соблюдать правила безопасности.

Тем временем Полтавщина находилась под угрозой БПЛА. Вражеские дроны летели на Миргород, сообщили в воздушных силах Украины.

Напомним, днем 19 мая по всей Украине звучала воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

А в ночь на 19 мая Россия атаковала Харьков и пригород ударными дронами. В Новобаварском районе города были повреждены жилые дома и возник масштабный пожар, пострадали люди.

