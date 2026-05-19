Отследил с прогулки и напал в подъезде: в Киеве задержали мужчину за развратные действия в отношении девушки

В Киеве 62-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки / © Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители задержали 62-летнего местного жителя, подозреваемого в преследовании и притязаниях к 15-летней девушке в подъезде жилого дома.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По данным следствия, к стражам порядка обратилась мать потерпевшей и заявила о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери. На место происшествия прибыли полицейские вместе с кинологами, оперативно разыскавшими подозреваемого — им оказался житель соседней улицы.

Следствие установило, что задержанный заметил девушку, когда она возвращалась с прогулки, и тайно шел за ней в дом. Мужчина зашел вслед за подростком в подъезд, подошел в упор, начал лезть ей под юбку и касаться интимных частей тела. Девушка сопротивлялась и смогла вырваться и убежать, после чего рассказала об инциденте матери. Нападающий в это время покинул место происшествия.

Задержанному доложено о подозрении в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В то же время в прокуратуре отметили, что планируют обжаловать это решение суда в апелляционном порядке.

