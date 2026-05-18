В Киеве женщина расстреляла мужчину из-за замечаний о шуме под окнами: фото

Пистолет, из которого стреляла женщина / © Полиция Киева

В Святошинском районе Киева обычное бытовое замечание закончилось стрельбой. Попытка киевлянина призвать к порядку шумную компанию под окнами завершилась для него госпитализацией с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Хронология ночного конфликта

Инцидент произошел на проспекте Академика Королева. 27-летний местный житель вышел во двор, чтобы сделать замечания компании мужчин и женщин, слишком громко отдыхавших посреди ночи.

Однако мирного диалога не вышло. Вместо того чтобы сбавить тон, одна из присутствующих женщин — 43-летняя киевлянка — достала пистолет и несколько раз выстрелила в сторону мужчины. После этого компания быстро скрылась с места происшествия.

Раненому мужчине удалось добраться до своей квартиры, откуда ему вызвали «скорую». Медики госпитализировали потерпевшего с огнестрельными ранениями руки и живота. Именно от врачей полиция и узнала о преступлении.

Задержание и обыск

Оперативники вместе с уголовными аналитиками быстро вычислили и задержали стрельбу в порядке ст. 208 УПК РФ.

Во время обыска женщины полицейские нашли и изъяли пистолет и патроны.

Все оружие уже отправили на баллистическую экспертизу.

Женщина, которая устроила стрельбу и убежала / © Полиция Киева

Орудие преступления / © Полиция Киева

Патроны к пистолету / © Полиция Киева

Какое наказание ждет фигурантка?

Следователи Святошинского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры уже сообщили женщине о подозрении.

Действия задержанной квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Санкция этой статьи строгая — она предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

