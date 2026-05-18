- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 403
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве женщина расстреляла мужчину из-за замечаний о шуме под окнами: фото
За попытку утихомирить громкую компанию 27-летний киевлянин попал в больницу, а 43-летней нападающей теперь грозит до семи лет за решеткой.
В Святошинском районе Киева обычное бытовое замечание закончилось стрельбой. Попытка киевлянина призвать к порядку шумную компанию под окнами завершилась для него госпитализацией с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Хронология ночного конфликта
Инцидент произошел на проспекте Академика Королева. 27-летний местный житель вышел во двор, чтобы сделать замечания компании мужчин и женщин, слишком громко отдыхавших посреди ночи.
Однако мирного диалога не вышло. Вместо того чтобы сбавить тон, одна из присутствующих женщин — 43-летняя киевлянка — достала пистолет и несколько раз выстрелила в сторону мужчины. После этого компания быстро скрылась с места происшествия.
Раненому мужчине удалось добраться до своей квартиры, откуда ему вызвали «скорую». Медики госпитализировали потерпевшего с огнестрельными ранениями руки и живота. Именно от врачей полиция и узнала о преступлении.
Задержание и обыск
Оперативники вместе с уголовными аналитиками быстро вычислили и задержали стрельбу в порядке ст. 208 УПК РФ.
Во время обыска женщины полицейские нашли и изъяли пистолет и патроны.
Все оружие уже отправили на баллистическую экспертизу.
Какое наказание ждет фигурантка?
Следователи Святошинского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры уже сообщили женщине о подозрении.
Действия задержанной квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Санкция этой статьи строгая — она предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве мужчина открыл огонь прямо на паркинге.