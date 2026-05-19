Відстежив з прогулянки та напав у під’їзді: в Києві затримали чоловіка за розпусні дії щодо дівчини

У Києві 62-річний чоловік вчинив розпусні дії щодо 15-річної дівчини / © Київська міська прокуратура

Реклама

У Києві правоохоронці затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у переслідуванні та домаганнях до 15-річної дівчини в під’їзді житлового будинку.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

За даними слідства, до правоохоронців звернулася мати потерпілої та заявила про вчинення розпусних дій щодо її неповнолітньої доньки. На місце події прибули поліцейські разом із кінологами, які оперативно розшукали підозрюваного — ним виявився мешканець сусідньої вулиці.

Реклама

Слідство встановило, що затриманий помітив дівчину, коли вона поверталася з прогулянки, і таємно йшов за нею до самого будинку. Чоловік зайшов слідом за підліткою до під’їзду, підійшов впритул, почав лізти їй під спідницю і торкатися інтимних частин тіла. Дівчина опиралася і змогла вирватися та втекти, після чого розповіла про інцидент матері. Нападник у цей час залишив місце події.

У Києві 62-річний чоловік вчинив розпусні дії щодо 15-річної дівчини / © Київська міська прокуратура

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

У Києві 62-річний чоловік вчинив розпусні дії щодо 15-річної дівчини / © Поліція Києва

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас у прокуратурі зазначили, що планують оскаржити це рішення суду в апеляційному порядку.

Нагадаємо, в Київській області 22-річний чоловік скоїв шокувальний злочин: він зґвалтував власну тещу.

Реклама

Новини партнерів