ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
477
Время на прочтение
1 мин

Под Киевом во время атаки РФ повреждена многоэтажка и авто - детали

По данным властей, в результате российского удара в Броварах обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

В ночь на 19 мая армия Российской Федерации атаковала Броварской район Киевской области. В Броварах повреждена многоэтажка.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«Враг не перестает атаковать Киевщину. Этой ночью последствия атаки зафиксированы в Броварском районе», — сообщил чиновник.

В результате падения обломков сбитой цели поврежден технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля в Броварах. На местах работают все оперативные службы.

По данным властей, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне утром в Ирпене под Киевом бушевал сильный пожар. Огнем охватило помещение цеха по изготовлению мебели на площади 5200 кв. м. Сильное возгорание произошло не в результате «прилета» или сбивания воздушной цели. Вероятно, загорелось из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
477
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie