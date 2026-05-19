Под Киевом во время атаки РФ повреждена многоэтажка и авто - детали

Атака РФ. / © Associated Press

В ночь на 19 мая армия Российской Федерации атаковала Броварской район Киевской области. В Броварах повреждена многоэтажка.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«Враг не перестает атаковать Киевщину. Этой ночью последствия атаки зафиксированы в Броварском районе», — сообщил чиновник.

В результате падения обломков сбитой цели поврежден технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля в Броварах. На местах работают все оперативные службы.

По данным властей, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне утром в Ирпене под Киевом бушевал сильный пожар. Огнем охватило помещение цеха по изготовлению мебели на площади 5200 кв. м. Сильное возгорание произошло не в результате «прилета» или сбивания воздушной цели. Вероятно, загорелось из-за нарушения правил пожарной безопасности.

