Под Киевом во время атаки РФ повреждена многоэтажка и авто - детали
По данным властей, в результате российского удара в Броварах обошлось без пострадавших.
В ночь на 19 мая армия Российской Федерации атаковала Броварской район Киевской области. В Броварах повреждена многоэтажка.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
«Враг не перестает атаковать Киевщину. Этой ночью последствия атаки зафиксированы в Броварском районе», — сообщил чиновник.
В результате падения обломков сбитой цели поврежден технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля в Броварах. На местах работают все оперативные службы.
По данным властей, обошлось без пострадавших.
Напомним, накануне утром в Ирпене под Киевом бушевал сильный пожар. Огнем охватило помещение цеха по изготовлению мебели на площади 5200 кв. м. Сильное возгорание произошло не в результате «прилета» или сбивания воздушной цели. Вероятно, загорелось из-за нарушения правил пожарной безопасности.