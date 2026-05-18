В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире: первые детали

Столичные правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в одной из многоэтажек Деснянского района Киева. / © autotheme.info

В Киеве, в Деснянском районе, злоумышленник устроил стрельбу прямо в доме, а затем закрылся в своей квартире.

Об этом передают местные паблики и подтверждает полиция столицы.

По предварительной информации, местный житель во время конфликта со знакомыми произвел два выстрела, после чего закрылся в квартире. Пострадавших в результате происшествия нет.

Полицейские и спецназовцы со стрелком вели переговоры. В конце концов полицейские задержали нарушителя.

Задержанный злоумышленник / © Полиция Киева

Продолжаются следственные действия. Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Отметим, что этот инцидент испугал людей на фоне относительно недавней трагедии в Голосеевском районе, где убили 7 человек.

Напомним, что ровно месяц назад, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Вместо задержания злоумышленника, копы скрылись с места стрельбы.

