Отек мозга и гематомы: под Броварами отец зверски избил 7-летнего сына во время праздника

Скорая помощь / © ТСН

Реклама

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали едва не убившего собственного ребенка мужчину. После семейного конфликта отец с особой жестокостью избил 7-летнего сына, в результате чего мальчик получил тяжелые травмы головы и внутренних органов.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook.

Конфликт на дне рождения

По данным следствия, произошедшее произошло 15 мая 2026 года в селе Семиполки. Во время празднования дня рождения между супругами вспыхнула острая ссора. После скандала мать ушла из дома, оставив детей вместе с отцом.

Реклама

Оставшись наедине с малышами, 45-летний подозреваемый выместил всю агрессию на самом маленьком: мужчина зашел в комнату, где находился его 7-летний сын, и начал беспощадно стучать ребенка. Он наносил многочисленные удары руками по голове и всему телу малолетнего мальчика, остановившись только тогда, когда ребенок потерял сознание.

Ужасные диагнозы и состояние ребенка

Прибывшие на вызов медики диагностировали у ребенка крайне тяжелые телесные повреждения, которые являются прямыми угрозами для жизни. У мальчика обнаружено: закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому, отек головного мозга, многочисленные ушибы и травмы по всему телу.

Во время избиения мальчик потерял сознание.

Позиция прокуратуры и решение суда

Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры оперативно сообщили злоумышленнику о подозрении в причинении умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд полностью поддержал ходатайство стороны обвинения.

Реклама

Подозреваемому избрана самая строгая мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное зверское избиение собственного сына ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Органами прокуратуры принимаются все необходимые меры по защите прав пострадавшего ребенка, а также контролируется полнота установления обстоятельств этого страшного преступления.

Напомним, отец расстрелял больную 11-летнюю дочь под Киевом после запрета уехать за границу

Новости партнеров