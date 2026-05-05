Ужасная трагедия на Киевщине: женщина прятала тело двухлетнего сына в шкафу
Полицейские сообщили о подозрении матери, оставившей без помощи больного ребенка: мальчик умер.
В Броварах Киевской области разыгралась страшная трагедия: 38-летняя женщина несколько дней скрывала смерть своего двухлетнего сына, спрятав его тело в шкафу.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Ужасная история выплыла наружу благодаря бабушке мальчика, обратившейся в полицию из-за «исчезновения» внука. Как выяснили правоохранители, ребенок погиб еще 23 апреля.
В ту ночь мальчику стало плохо. Мать видела, что ребенку нужна помощь, но вместо того, чтобы вызвать скорую, просто оставила малыша одного в квартире. Когда женщина снова подошла к сыну, он уже не дышал.
Попытка скрыть преступление
Вместо того, чтобы обратиться в службы, женщина решила избавиться от доказательств своей халатности. Она положила тело ребенка в картонную коробку и спрятала его в шкафу прямо в жилой комнате.
Что известно о семье
Полицейские установили, что женщина злоупотребляла алкоголем и долго не заботилась о сыне. У ребенка не было нормальных условий для жизни, а безразличие матери в критический момент стало для мальчика роковым.
В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе.
Следствие продолжается по двум статьям: оставление в опасности, повлекшее смерть, и злостное неисполнение родительских обязанностей.
Горе-матери грозит до восьми лет за решеткой.
