Набряк мозку та гематоми: під Броварами батько звіряче побив 7-річного сина під час свята

У Броварському районі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який ледь не вбив власну дитину. Після сімейного конфлікту батько з особливою жорстокістю побив 7-річного сина, внаслідок чого хлопчик отримав важкі травми голови та внутрішніх органів.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у Facebook.

Конфлікт на дні народження

За даними слідства, подія відбулася 15 травня 2026 року в селі Семиполки. Під час святкування дня народження між подружжям спалахнула гостра суперечка. Після скандалу мати пішла з дому, залишивши дітей разом із батьком.

Залишившись наодинці з малечею, 45-річний підозрюваний вимістив усю агресію на найменшому: чоловік зайшов до кімнати, де перебував його 7-річний син, і почав нещадно гамселити дитину. Він завдавав численні удари руками по голові та всьому тілу малолітнього хлопчика, зупинившись лише тоді, коли дитина знепритомніла.

Жахливі діагнози та стан дитини

Медики, які прибули на виклик, діагностували у дитини вкрай важкі тілесні ушкодження, що є прямими загрозами для життя. У хлопчика виявлено: закриту черепно-мозкову травму, субдуральну гематому, набряк головного мозку, численні забиття та травми по всьому тілу.

Під час побиття хлопчик знепритомнів / © Київська обласна прокуратура

Позиція прокуратури та рішення суду

Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури оперативно повідомили зловмиснику про підозру у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині (ч. 1 ст. 121 КК України).

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд повністю підтримав клопотання сторони обвинувачення.

Наразі підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне звіряче побиття власного сина йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Органами прокуратури вживаються всі необхідні заходи для захисту прав постраждалої дитини, а також контролюється повнота встановлення обставин цього страшного злочину.

