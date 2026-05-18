Шокувальний злочин на Київщині: у Бучанському районі 22-річний молодик зґвалтував власну тещу

Затримання ґвалтівника / © Київська обласна прокуратура

У Київській області 22-річний чоловік скоїв шокувальний злочин: він зґвалтував власну тещу.

Молодику повідомлено про підозру у зґвалтуванні (ч. 2 ст. 152 КК України), передає Київська обласна прокуратура у Facebook.

За даними слідства, подія сталася 10 травня в одному з населених пунктів Бучанського району.

«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував фізичне насильство до своєї 54-річної тещі, з якою проживав в одному будинку, та всупереч її волі вчинив дії сексуального характеру», — сказано у повідомленні.

Йдеться про злочин проти статевої свободи та недоторканості, вчинений щодо особи, з якою підозрюваний перебував у близьких відносинах.

Наразі досудове розслідування триває.

За клопотанням прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

