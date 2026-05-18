ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Шокувальний злочин на Київщині: у Бучанському районі 22-річний молодик зґвалтував власну тещу

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував фізичне насильство до своєї 54-річної тещі, з якою проживав в одному будинку, та всупереч її волі зґвалтував жінку.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Затримання ґвалтівника

Затримання ґвалтівника / © Київська обласна прокуратура

У Київській області 22-річний чоловік скоїв шокувальний злочин: він зґвалтував власну тещу.

Молодику повідомлено про підозру у зґвалтуванні (ч. 2 ст. 152 КК України), передає Київська обласна прокуратура у Facebook.

За даними слідства, подія сталася 10 травня в одному з населених пунктів Бучанського району.

«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував фізичне насильство до своєї 54-річної тещі, з якою проживав в одному будинку, та всупереч її волі вчинив дії сексуального характеру», — сказано у повідомленні.

Йдеться про злочин проти статевої свободи та недоторканості, вчинений щодо особи, з якою підозрюваний перебував у близьких відносинах.

Наразі досудове розслідування триває.

За клопотанням прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше ми писали про те, як на Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з психічними вадами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie