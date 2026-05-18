У Києві різко зросте ціна на громадський транспорт: скільки коштуватиме проїзд

У Києві зросте ціна на громадський транспорт

У Києві підвищать тарифи на громадський транспорт. Вартість проїзду у громадському транспорті Києва зросте до 30 гривень за поїздку. Нові тарифи планують запровадити вже від 15 липня 2026 року.

Про це повідомили у КМДА.

У КМДА повідомляють, що підвищення вартості проїзду у громадському транспорті пояснюється зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Нові тарифи для киян запрацюють 15 липня 2026 року, коли вдасться узгодити всі регуляторні механізми. Також КМДА планує провести обговорення з громадськістю та профспілками. Подати свої пропозиції можна до 1 червня за цим посиланням.

Так, вартість проїзду у Києві становитиме 30 гривень. Якщо купувати більше поїздок, вартість кожної буде зменшуватися:

1–9 поїздок — 30 грн

10–19 — 28,90 грн

20–29 — 27,80 грн

30–39 — 26,60 грн

40–49 — 25,50 грн

50 поїздок — 25 грн

Для киян залишаться доступними щомісячні проїзні. З ними вартість кожної поїздки коливатиметься в межах 23,3–23,6 грн.

Для студентів і учнів збережуть пільгові умови. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а школярі — під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно. Влітку школярам буде доступна знижка на проїзд 75%.

У Києві також планують запровадити пересадний квиток за 60 грн. З ним можна буде безлімітно змінювати громадський транспорт протягом 90 хвилин.

Безліміт на поїздки столицею коштуватиме майже 5000 гривень на місяць

Гості міста зможуть купувати проїзні на кілька днів: по 375, 563 та 750 гривень на 1, 2 та 3 дні відповідно.

© КМДА

Нагадаємо, у Києві готується підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що тарифи не змінювалися від 2018 року, а перегляд цін необхідний для зменшення навантаження на бюджет та підготовки до опалювального сезону.

Наразі офіційно названа економічно обґрунтована собівартість наземного транспорту зросла до 44 грн, а метро — до 64 грн. Утім, остаточними тарифами займатиметься Департамент економіки.

Процес перегляду триватиме щонайменше 2–3 місяці, водночас всі пасажирські пільги обіцяють зберегти. Паралельно влада вивчає можливість впровадження єдиного годинного пересадного квитка.

Транспортний експерт Дмитро Беспалов зазначає, що офіційні цифри собівартості викликають запитання, оскільки самостійні розрахунки активістів на основі відкритої звітності показують реальну собівартість поїздки в метро на рівні 26 грн (без урахування амортизації та капітальних витрат).

Фахівець критично оцінює перспективу швидкого впровадження єдиного квитка. Оскільки «Київпастранс» та «Київський метрополітен» є різними підприємствами з окремими рахунками, а приватні маршрутки не інтегровано в систему, реалізація такої моделі вимагає тривалої та складної реформи, яку місто мало б підготувати заздалегідь.

