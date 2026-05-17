ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: що загрожує

Наразі відомо про загрозу БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
У Києві та низці областей повітряна тривога: що загрожує

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМДА.

Мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до офіційного відбою.

У столичній владі закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки під час повітряної загрози.

Інформацію про розташування найближчих укриттів можна переглянути на офіційній мапі укриттів Києва.

Про загрозу БпЛА оголосили не лише в Києві, а й області та інших регіонах.

«БпЛА — у напрямку Броварів», — повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Група БпЛА летить також у напрямку Дніпра і Кам'янського.

Раніше йшлося про те, що у Київській області зафіксували наслідки чергової російської атаки дронами.

Так, у Броварському районі пошкоджено будівлю АТП та приватні будинки, постраждалих немає.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
419
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie