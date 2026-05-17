У Києві та низці областей повітряна тривога: що загрожує

У Києві оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМДА.

Мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до офіційного відбою.

У столичній владі закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки під час повітряної загрози.

Інформацію про розташування найближчих укриттів можна переглянути на офіційній мапі укриттів Києва.

Про загрозу БпЛА оголосили не лише в Києві, а й області та інших регіонах.

«БпЛА — у напрямку Броварів», — повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Група БпЛА летить також у напрямку Дніпра і Кам'янського.

Раніше йшлося про те, що у Київській області зафіксували наслідки чергової російської атаки дронами.

Так, у Броварському районі пошкоджено будівлю АТП та приватні будинки, постраждалих немає.

