На Київ суне рій дронів: в області вже оголосили тривогу

У Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. За даними моніторингових каналів, дрони рухаються у напрямку Вишгорода та Києва.

Про це повідомили у ПС України.

Моніторингові ресурси повідомляють про «Шахед», який летить на Вишгород. Також ще кілька ворожих БпЛА рухаються повз водосховище.

У Повітряних силах України підтвердили загрозу.

«Група ворожих БпЛА у напрямку Києва з півночі», — повідомили військові.

У Київській ОВА також попередили про небезпеку для Вишгородського району.

«Вишгородський район — повітряна тривога!» — зазначили в адміністрації.

Мешканців Київщини та столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

