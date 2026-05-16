На Киев летит рой дронов: в области уже объявили тревогу
В воздушных силах призывают жителей не игнорировать угрозу.
В Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. По данным мониторинговых каналов, дроны двигаются в направлении Вышгорода и Киева.
Об этом сообщили в ВС Украины.
Мониторинговые ресурсы сообщают о «Шахеде», который летит на Вышгород. Также еще несколько враждебных БПЛА двигаются мимо водохранилища.
В воздушных силах Украины подтвердили угрозу.
«Группа враждебных БпЛА в направлении Киева с севера», — сообщили военные.
В Киевской ОВ также предупредили об опасности для Вышгородского района.
«Вышгородский район — воздушная тревога!» — отметили в администрации.
Жители Киевской области и столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.
Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.
Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БПЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.