Мобилизация в Украине

Мероприятия оповещения, которые проводятся в общественном транспорте в рамках мобилизации в Украине, в частности, в столице Украины происходят согласно нормам действующего законодательства.

Об этом заявил и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии ВРУ

«Работники ТЦК действуют в соответствии с постановлением [Кабинета министров] 560, которым предусмотрено, что оповещение происходит во всех общественных местах, в том числе общественном транспорте, по месту жительства, по месту работы и так далее», — сказал он.

Он отметил, что в Киеве также реализуются розыскные мероприятия совместно с военными 13-го армейского корпуса и полицией в условиях военного положения.

Кравченко также отметил, что не видит нарушений в действиях работников ТЦК, в частности в случаях проверок документов в общественном транспорте, несмотря на то, что автобусы останавливают представители полиции.

Валерий Кравченко также сообщил, что в течение последних трех-четырех месяцев в Киеве усилили мобилизационные мероприятия. В столице на около 40% увеличено количество групп оповещения ТЦК и СП.

Мобилизационная реформа в Украине — что известно

Напомним, в Украине предлагают полностью изменить систему мобилизации. В частности, ТЦК хотят превратить в сервисные центры, ввести платное бронирование от призыва и установить новые правила для начисления зарплат военным.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает обязательную видеофиксацию действий военных и создание механизма обжалования их решений.

Реформа мобилизации должна заменить принудительный призыв на добровольный рекрутинг по четким контрактам. Власти планируют не просто переименовать ТЦК, а изменить зарплаты военных, сроки их службы и правила бронирования для гражданских.

