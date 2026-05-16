В Киеве спасенный после тяжелых травм бобер вернулся в дикую природу (видео)

В Киеве после длительного лечения бобер вернулся в дикую природу после длительного лечения

В Киеве после длительного лечения и реабилитации в дикую природу вернули бобра, которого весной нашли в тяжелом состоянии. Животное имело глубокие кусаные раны и было сильно ослаблено.

Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Как отмечается, в марте команда Kyiv Animal Rescue Group доставила бобра в ветеринарную клинику Инны Васильковской. На момент спасения животное находилось в критическом состоянии из-за серьезных травм. В течение суток ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, после чего бобра перевезли в Центр для дальнейшего лечения и реабилитации.

Специалисты объяснили, что такие травмы требуют длительного восстановления, поэтому реабилитация затянулась на несколько месяцев. Все это время бобер проходил лечение по назначениям врачей и постепенно набирался сил.

Впоследствии раны животного полностью зажили, а его состояние улучшилось. После этого бобра решили вернуть в естественную среду.

«Мы счастливы, что удалось вернуть жизнь еще одному пострадавшему животному. Плыви, бобрик, счастливой тебе свободной жизни», — говорится в сообщении.

Дата публикации 10:47, 16.05.26

