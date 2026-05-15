- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Кличко анонсировал новые цены на проезд: что изменится
Виталий Кличко поручил рассчитать новые тарифы на проезд в столице, поскольку ежегодные расходы бюджета на поддержку отрасли достигли 12 миллиардов гривен критических.
Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильному департаменту подготовить расчеты для повышения тарифов в общественном транспорте, чтобы снизить нагрузку на городской бюджет.
Почему цены изменятся?
По словам главы города, нынешняя ситуация с финансированием транспортной отрасли критическая. Ежегодно из бюджета Киева выделяется 12 миллиардов гривен в дотации, чтобы удержать работу метрополитена и наземного транспорта. Об этом Виталий Кличко сказал в комментарии для «Киев24».
«Я поручил подготовить расчеты для пересмотра стоимости проезда, чтобы снизить эти колоссальные расходы. 12 миллиардов в год — это чрезмерная нагрузка на городскую казну», — подчеркнул Виталий Кличко.
Каким будет новый тариф?
Хотя точные цифры станут известны в ближайшие дни, мэр заверил: транспорт останется дотационным. Новый тариф, который предложит мэрия, в любом случае будет ниже реальной себестоимости поездки.
Город планирует найти баланс между экономической обоснованностью и платежеспособностью киевлян, однако удерживать «социальную цену» в полном объеме бюджет больше не способен.
Отметим, что стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года и остается одной из самых низких в Украине. В то же время, за это время значительно возросли расходы на топливо, электроэнергию, материалы и логистику.