Кличко анонсировал новые цены на проезд: что изменится

Стоимость проезда в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильному департаменту подготовить расчеты для повышения тарифов в общественном транспорте, чтобы снизить нагрузку на городской бюджет.

Почему цены изменятся?

По словам главы города, нынешняя ситуация с финансированием транспортной отрасли критическая. Ежегодно из бюджета Киева выделяется 12 миллиардов гривен в дотации, чтобы удержать работу метрополитена и наземного транспорта. Об этом Виталий Кличко сказал в комментарии для «Киев24».

«Я поручил подготовить расчеты для пересмотра стоимости проезда, чтобы снизить эти колоссальные расходы. 12 миллиардов в год — это чрезмерная нагрузка на городскую казну», — подчеркнул Виталий Кличко.

Каким будет новый тариф?

Хотя точные цифры станут известны в ближайшие дни, мэр заверил: транспорт останется дотационным. Новый тариф, который предложит мэрия, в любом случае будет ниже реальной себестоимости поездки.

Город планирует найти баланс между экономической обоснованностью и платежеспособностью киевлян, однако удерживать «социальную цену» в полном объеме бюджет больше не способен.

Отметим, что стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года и остается одной из самых низких в Украине. В то же время, за это время значительно возросли расходы на топливо, электроэнергию, материалы и логистику.

